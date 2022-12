O Senegal já foi eliminado do Mundial 2022, com a derrota nos oitavos de final frente à Inglaterra, mas para casa leva o prémio de ter uma das melhores falanges de apoio que esteve presente no Qatar.

Em particular, um grupo de sete homens que se pintavam religiosamente em todos os jogos para apoiar a seleção de Aliou Cissé. Cada um tinha uma letra no corpo e juntos formavam a palavra Senegal.

Ora, do Senegal a Leganés vai uma grande distância, mas neste caso, basta alterar a ordem do grupo. No Mundial 2018, a ideia já tinha sido levantada nas redes sociais, e agora o referido grupo concretizou-a.

Com a eliminação do Senegal, agora já podem apoiar a equipa da primeira divisão espanhola à vontade.