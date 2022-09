Com pouco mais de mês e meio para o pontapé de saída no Mundial 2022, cresce a pressão nos selecionadores para elaborarem as respetivas convocatórias de 26 jogadores.

No entanto, nem tudo depende deles: nesta altura do campeonato, são vários os futebolistas que estão em risco de não viajarem para o Qatar devido a problemas físicos.

Há casos mais sonantes, como o de Lucas Veríssimo, defesa do Benfica, e Paul Pogba, médio da Juventus, e outros que, apesar de menos conhecidos, podem ser verdadeiras mais-valias para os respetivos países.

Veja na galeria acima associada 20 jogadores que estão em risco de falhar o Mundial 2022.