Depois de Noruega e Alemanha, os Países Baixos decidiram deixar uma mensagem de alerta para o desrespeito dos direitos humanos dos trabalhadores migrantes no Qatar, país que vai organizar o Campeonato do Mundo de 2022.



Após decisão tomada pela Federação holandesa e pelos jogadores, estes últimos entraram em campo com uma camisola preta e com a seguinte frase: «O futebol apoia a mudança».



Num comunicado no site oficial, os Países Baixos afirmam querer sagrar-se campeões mundiais no Qatar, mas ao mesmo tempo querem continuar a apoiar a «igualdade, tolerância e inclusão social». O futebol apoia a mudança seja onde for, sublinham ainda.



Recentemente, o jornal inglês The Guardian revelou que já morreram mais de 6.500 trabalhadores migrantes no Qatar desde a atribuição do Mundial ao país.