O Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar, tem levantado muitas questões sobre os direitos humanos naquele país do médio-oriente.

A Federação Alemã de Futebol (DFB) organizou o congresso 'Desporto e Direitos Humanos', organizado pela com o objetivo de intensificar a discussão acerca do tema. O embaixador qatari na Alemanha esteve presente no evento e foi um dos visados por um ativista LGBTQ+.

«Eu sou um homem e amo outros homens. Eu faço, por favor, não fique chocado, faço sexo com outros homens. Isso é normal. Por favor, acostume-se ou fique fora do futebol. Porque a regra mais importante no futebol é: o futebol é para todos», afirmou Dario Minden, da organização Unsere Kurve.

A Unsere Kurve (A Nossa Curva, em português) é uma associação na qual organizações de adeptos de clubes da Bundesliga até aos campeonatos regionais estão ligados. Tem como objetivos a cooperação entre clubes e adeptos e o fortalecimento dos direitos e a segurança do futebol como um bem cultural.

O Campeonato do Mundo de 2022 vai decorrer no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro.