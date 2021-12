Li Tie deixou o comando técnico da China e foi substituído por Li Xiaopeng.

A decisão de trocar de treinador foi anunciada na quarta-feira, após os 14 dias de confinamento a que a seleção chinesa esteve votada, depois da permanência nos Emirados Árabes Unidos, onde tem disputado como anfitrião os jogos de qualificação para o Mundial 2022.

São precisamente as dificuldades na qualificação para a prova do Qatar que estão na base da saída de Li Tie.

Antigo médio, Li Xiaopeng, de 46 anos, orientava o Wuhan Zall, depois de ter comandado as equipas do Shandong Luneng, do Qingdao Jonoon e a seleção feminina.

A China ocupa, após seis jornadas, o quinto e penúltimo lugar do Grupo B de qualificação asiática, com cinco pontos, menos 11 do que a líder Arábia Saudita e menos sete do que o Japão, recorda a Lusa.