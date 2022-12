O futebolista brasileiro Dani Alves deixou fortes elogios ao argentino Lionel Messi, antigo companheiro de equipa no Barcelona, defendendo que é um dos nomes a ter em conta no que falta do Mundial 2022, mas descartou perspetivar já um possível Brasil-Argentina nas meias-finais da prova.

Questionado sobre como via a Argentina e o «amigo» Lionel Messi, Dani Alves foi direto a falar do jogador argentino.

«Que vamos dizer… É o Messi. Messi, neste momento, é a Argentina. Eu creio que tudo passa por ele, tudo passa pelos pés dele. Está num momento de forma brutal. É um dos jogadores a ter em conta nesta competição, sem dúvida. Só com o nome dele já vês isso», afirmou, em resposta a uma pergunta na zona mista, do Olé, após o Brasil-Coreia do Sul desta noite.

Os brasileiros venceram os sul-coreanos por 4-1 e encontram a Croácia - que bateu o Japão - nos quartos de final. Caso vençam, e caso a Argentina supere os Países Baixos, há duelo sul-americano nas meias-finais.

«Não podemos pensar numa meia-final porque estamos nos quartos e temos de ter respeito pela Croácia. Temos de focar-nos nesse jogo, porque o adversário tem muita qualidade. Merecem a nossa atenção, a 110 por cento», respondeu Dani Alves, sobre o possível cenário.