Lionel Messi surgiu na flash interview com o troféu do Campeonato do mundo nas mãos e lembrou que esta conquista só foi possível à quinta tentativa.

«Uma loucura, custou, mas é a coisa mais bonita que existe. Olha que lindo [referindo-se ao troféu]. Desejava-o muito. Deus ia dar-me, pressentia que era desta vez, sofremos muito mas conseguimos. Não vejo a hora de estar na Argentina para ver que loucura vai ser», afirmou aos microfones da TyC Sports.

Embora este tenha sido o último Mundial da carreira, o avançado de 35 anos garantiu que vai continuar a defender as cores da albiceleste no futuro.

«É claro que eu queria terminar a minha carreira com isto, já não posso mais pedir nada. Praticamente terminar a minha carreira assim, é impressionante. Depois disto, o que virá? Consegui a Copa América, o Mundial... Veio tudo no final. Eu amo futebol, o que eu faço. Desfruto de estar na seleção, no grupo, quero continuar a viver mais alguns jogos sendo campeão do mundo», assegurou.

«É o sonho de qualquer um, tive a sorte de ter conseguido tudo e isto, que me faltava, está aqui», rematou.