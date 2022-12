Lionel Messi ascendeu, este sábado, ao pódio dos futebolistas com mais jogos disputados em Mundiais, ao somar o 23.º frente à Austrália, nos oitavos de final da edição de 2022, no Qatar.

O astro argentino, que é titular pela quarta vez em outros tantos jogos neste Campeonato do Mundo, igualou no terceiro posto o italiano Paolo Maldini, que cumpriu 23 embates entre 1990 e 2002.

O jogador do Paris Saint-Germain, de 35 anos, está agora apenas atrás dos alemães Miroslav Klose, que somou 24 (2002 a 2014) e Lothar Matthäus, líder da tabela, com 25 (1982 a 1998).

No Qatar, Messi pode ainda cumprir um máximo de três jogos. Caso assim aconteça, o argentino vai colocar-se no topo da lista dos futebolistas com mais jogos em Mundiais.

O argentino cumpriu três jogos em 2006, cinco em 2010, sete em 2014, quatro em 2018 e vai no quarto em 2022.

Já Cristiano Ronaldo, que participou nos três jogos de Portugal na fase de grupos no Qatar, tem 20 jogos em Mundiais e pode, no máximo, chegar aos 24.