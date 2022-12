O selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, não se mostra surpreendido com o momento de Lionel Messi na seleção e no Mundial 2022 e deixou elogios ao atual jogador do Paris Saint-Germain, totalista até ao momento nos cinco jogos na prova que decorre no Qatar, com quatro golos apontados.

«Não me surpreende, porque conheço-o. Foi sempre assim. Não é mérito desta equipa técnica. Sempre foi igual, um vencedor e tem um orgulho e uma vontade de continuar a jogar que dá inveja. Estamos contentes», referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Croácia, das meias-finais do Mundial.

Olhando à Croácia, Scaloni deixou elogios ao médio Luka Modric.

«É um prazer estar dentro de campo e vê-lo jogar. É um exemplo para muitos pela sua qualidade como jogador e pelo seu comportamento. Vamos desfrutar», afirmou, salientando que o objetivo da Argentina é ir «jogo a jogo».

«Agora que estamos aqui é bom jogar sete jogos, mais tendo em conta o que foi este Mundial», apontou, analisando o adversário de terça-feira (19 horas).

«Respeito a Croácia, tem uma maneira de jogar e não vai mudar. Não é defensiva, nem ofensiva. Joga sempre igual e realmente bem. Tem muito bons jogadores e é uma equipa com uma tradição futebolística enorme. Esperamos um jogo muito difícil», projetou.