O selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, respondeu esta segunda-feira às várias incidências que tornearam o jogo dos quartos de final do Mundial 2022, referindo que o encontro foi jogado como tinha de ser jogado, dando depois exemplos de outros jogos e momentos para explicas que «o futebol é isto».

O Países Baixos-Argentina, ganho pelos sul-americanos no desempate por penáltis, tornou-se o jogo com mais cartões em Mundiais, ficou ainda marcado por um confronto entre Lionel Messi e Wout Weghorst e, entre outros momentos, pelo festejo de Nicolás Otamendi na cara dos neerlandeses.

A FIFA abriu, entretanto, um processo disciplinar às duas seleções.

«Jogou-se como tinha de jogar-se. O futebol é isto. Há momentos em que o jogo pode tornar-se difícil, com discussões. Existe um árbitro para fazer justiça. Há que tirar o tabu de que somos isto. Nós sabemos perder e ganhar», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Croácia, das meias-finais do Mundial 2022 (terça-feira, 19 horas), na qual elogiou ainda Lionel Messi e o croata Luka Modric.

«Perdemos o primeiro jogo com a Arábia Saudita e fomos tranquilos para o hotel para preparar o que vinha a seguir. Ganhámos a Copa América no Brasil [ndr: em 2021, ao Brasil] e deu-se a imagem mais bonita de desportivismo, com Neymar, Messi, Paredes e outros jogadores sentados na escadaria do Maracanã. Não compro essa de que não sabemos ganhar. Respeitamos profundamente os Países Baixos, a Croácia e todos os adversários», garantiu Scaloni.