A Colômbia derrotou a Bolívia ao início da madrugada desta sexta-feira, por 3-0, num jogo que contou com golos de caras bem conhecidas do futebol português.

A seis minutos do intervalo, Luis Díaz apontou um belo tento com um remate em arco e Matheus Uribe, médio do FC Porto, fechou o marcador em cima dos noventa, com um cabeceamento na pequena área. Pelo meio, Miguel Borja (72m) também marcou para os cafeteros.

À partida para a última jornada na zona de qualificação sul-americana para o Mundial2022, a Colômbia está agora no sexto lugar, com 20 pontos, a apenas um do play-off, onde se encontra o Peru.

Veja os golos da partida: