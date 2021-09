A Colômbia empatou a um golo na visita à Bolívia, numa partida da sétima jornada da zona sul-americana da fase de apuramento para o Mundial 2022.



Com Luis Díaz e Uribe de início, os «cafeteros» desbloquearam o marcador num lance sensacional de Roger Martínez. Aos 69 minutos, o avançado do Club América recebeu a bola na direita, fintou dois adversários e bateu guarda-redes Lampe.



Aquando do golo colombiano, Luis Díaz já tinha dado o lugar a Moreno. No entanto e já depois de Uribe ter sido substituído, a Bolívia chegou à igualdade por Saucedo aos 83 minutos.



Assim, a Colômbia chegou aos nove pontos e está no quarto lugar enquanto a Bolívia é oitava com seis pontos.



O golo genial da Colômbia: