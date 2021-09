A Colômbia empatou a um golo na visita ao Paraguai, em jogo da zona sul-americana da fase de apuramento para o Mundial 2022.

Com Mateus Uribe de início (saiu aos 79 minutos) e Luis Díaz no banco (entrou aos 67 minutos), os «cafeteros» sofreram o golo aos 40 minutos, por intermédio de Antonio Sanabria.

Aos 53 minutos, Juan Cuadrado fez o empate de penálti.

Com este empate, a Colômbia está na quinta posição com 10 pontos, mais dois do que o Paraguai, que está no sexto lugar.

Veja os melhores momentos do jogo: