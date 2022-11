A nível futebolístico não há melhor seleção que a seleção espanhola no Mundial 2022. Esta é a opinião de Luis Enrique depois ter visto as duas primeiras jornadas da fase de grupos da prova.



«A nível futebolístico não há nenhuma seleção melhor que nós. Claro que as seleções favoritas como o Brasil e a França não surpreendem ninguém. Mas ninguém tem medo, ainda recentemente jogámos e ganhámos à França», considerou, durante mais uma sessão de «stream» na Twitch.



O selecionador de «La Roja» explicou em linhas gerais qual a filosofia de jogo que defende.



«Sabes o quão desesperante é correr atrás de uma bola que perdeste? É uma das nossas armas e a filosofia que tento passar aos meus jogadores. É o ponto em que acho que somos melhores. Que a qualidade futebolística predomine sobre o físico. E quando estamos a ganhar não penso mudar muito. E se faço muitas alterações e isso custa-me o resultado? Não faço esse tipo de planeamento. Penso que sou melhor que o adversário. Por que razão haveria de mudar de estratégia? Se sou melhor, quantos mais golos consiga marcar, melhor», defendeu.



Lucho revelou ainda o que o homólogo alemão, Hansi Flick, lhe pediu após o empate no último domingo.



«(...) Flick comentava que tínhamos de ganhar ao Japão e eu disse-lhe que ainda que não precisássemos do jogo, nunca iríamos passear ou defender para ganhar por 1-0. Não faz parte do nosso objetivo», disse.



Por último, Luis Enrique garantiu que Gavi estará apto para o jogo contra o Japão. «No dia seguinte aos jogos, dou liberdade total aos titulares para decidirem se querem ou não treinar. Fazem um meiinho, têm liberdade total. O Gavi sofreu um golpe no joelho que não o impedirá de estar à disposição.»