O Uruguai bateu o Chile na última madrugada, por 2-0, com Luis Suárez a abrir o marcador de pontapé de bicicleta.

Além de abrir caminho ao triunfo uruguaio, este golo fez com que Suárez ultrapassasse o amigo Lionel Messi e se tornasse no melhor marcador na qualificação da zona sul-americana para Mundiais, com 29 golos. O avançado do Atlético de Madrid precisou de 62 jogos para chegar a esta marca.

No que toca apenas a golos na qualificação para o Mundial do Qatar, Suárez chegou aos oito, em igualdade com Neymar e apenas superado por Marcelo Moreno, da Bolívia, com 10.

Veja o golo de Luis Suárez a partir dos 4m28: