O Mundial 2022 foi um dos temas da conferência de imprensa conjunto do primeiro-ministro com o Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, que decorreu esta sexta-feira, em São Bento.



Além de ter defendido a presença dos responsáveis políticos portugueses no Qatar, António Costa antecipou o arranque da competição e com uma nota de humor assumiu que «a única divergência com o Presidente Lula da Silva é quem vai ganhar na final».

Ora, o Presidente eleito do Brasil não deixou o primeiro-ministro sem resposta. «Posso dizer humildemente que, depois de 20 anos, chegou outra vez a altura de o Brasil ser campeão do mundo. O Cristiano Ronaldo não está a jogar como há 15 anos», acrescentou.



O Campeonato do Mundo de 2022 inicia-se este domingo com o duelo entre o Qatar, seleção anfitriã, e o Equador.