A vitória da Macedónia do Norte na quinta-feira, no Renzo Barbera, chocou Itália inteira – a campeã europeia falha o segundo Mundial consecutivo – e foi, ainda que com traços de alguma surpresa, apenas mais uma prova da afirmação recente daquela nação dos Balcãs no panorama desportivo além-fronteiras.

Por esta altura, Portugal está de olho no adversário para a decisão final no Estádio do Dragão. Afinal, há um bilhete para o Qatar em jogo e várias perguntas para chegar a uma resposta final até ao duelo de terça-feira (19h45).

Quem é a Macedónia do Norte? Que valências apresenta? Quem são os heróis de um país que sonha estar pela primeira vez num Mundial, depois da ida ao Euro 2020?

As respostas encontram-se, em linhas gerais, e sobretudo, nos resultados desportivos da seleção nos últimos dois anos.

Do Euro 2020 às vitórias na Alemanha e Itália

Apuramento inédito para um Campeonato da Europa. Vitórias na casa das poderosas Alemanha e Itália.

Mais sérios avisos eram difíceis para Fernando Santos e companhia (o selecionador destacou, após a vitória sobre a Turquia, que as «finais» são para ganhar, seja qual for o rival, mas enalteceu o respeito pelo adversário). Este, não sendo o mais sonante da Europa, já deu provas de força.

Em novembro de 2020, e depois de ter ganho o seu grupo na Liga D da Liga das Nações de 2020/21, a Macedónia do Norte qualificou-se pela primeira vez na sua história – após a declaração de independência da antiga Jugoslávia em 1991 – para um Europeu: no play-off de acesso, venceu o Kosovo por 2-1 e bateu, na decisão final, a Geórgia, por 1-0, em Tbilisi.

No último verão, a histórica presença no Euro 2020 acabou sem pontos, mas com honra: derrotas ante Áustria (3-1), Ucrânia (2-1) e Países Baixos (3-0) antes do adeus do selecionador Igor Angelovski – que o presidente da federação até quis despedir antes da competição – e também da grande referência das últimas duas décadas no futebol macedónio: Goran Pandev.

Mas entre o apuramento para o Euro 2020 e a participação na prova, já a seleção balcânica, agora treinada por Blagoja Milevski, tinha escrito outra página dourada: no caminho para o Mundial 2022, surpreendeu a Alemanha em Duisburgo (vitória por 2-1), para um adeus amargo de Joachim Löw ao comando dos germânicos.

Praticamente um ano depois disso, os macedónios, que superaram Roménia, Arménia ou Islândia no grupo de qualificação para o Mundial 2022 para acabarem em segundo lugar, só atrás da Alemanha, não temeram a Itália. Defenderam-se bem e aplicaram o golpe final por Aleksandar Trajkovski. O avançado voltou a Palermo, onde foi herói 2015 a 2019, para ser um pesadelo para os italianos.

Já não há Pandev, mas…

Mas há o talento de Elif Elmas (Nápoles). As luvas de Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano). A vontade de Enis Bardhi (Levante). Ainda Ezgjan Alioski (ex-Leeds United, agora no Al-Ahli) ou o ex-Sporting Stefan Ristovski, além do herói no Renzo Barbera, Trajkovski, ex-Maiorca, agora no Al-Fayha. Estes são alguns dos principais nomes de um conjunto que tem ainda Erdal Rakip. O médio, que passou pelo Benfica sem jogar, também participou na caminhada para a qualificação, com as suas duas primeiras internacionalizações pela seleção.

Pandev ainda começou o caminho para o Mundial 2022, mas disse adeus à seleção após o Euro 2020 e abriu cada vez mais espaço para outras referências emergentes na Macedónia do Norte, uma boa parte delas com presente ou passado no futebol espanhol.

Uma equipa que, com Milevski ao comando, tem apresentado uma estrutura com quatro defesas, mas variabilidade daí para a frente, ora com possibilidade de 4x3x3, ora de 4x5x1, como aconteceu nos últimos jogos.

De resto, os macedónios contarão com dois reforços de peso para o Dragão, com os regressos de Elif Elmas e Tihomir Kostadinov, ausentes em Itália.

EQUIPA TIPO: Stole Dimitrievski; Stefan Ristovski, Darko Velkovski, Visar Musliu, Ezgjan Alioski; Enis Bardhi, Tihomir Kostadinov; Elif Elmas; Darko Churlinov, Alex Trajkovski, Milan Ristovski.

O CAMINHO PARA O MUNDIAL 2022: seis vitórias, três empates, duas derrotas, 24 golos marcados, 11 sofridos.

Roménia-Macedónia do Norte, 3-2

Macedónia do Norte-Liechtenstein, 5-0

Alemanha-Macedónia do Norte, 1-2

Macedónia do Norte-Arménia, 0-0

Islândia-Macedónia do Norte, 2-2

Macedónia do Norte-Roménia, 0-0

Liechtenstein-Macedónia do Norte, 0-4

Macedónia do Norte-Alemanha, 0-4

Arménia-Macedónia do Norte, 0-5

Macedónia do Norte-Islândia, 3-1

Itália-Macedónia do Norte, 0-1

JOGADORES MAIS UTILIZADOS NA QUALIFICAÇÃO:

- Stole Dimitrievski: 11 jogos, 990 minutos. O guarda-redes é o único totalista na qualificação para o Mundial 2022.

- Ezgjan Alioski, 11 jogos, 946 minutos.

- Visar Musliu, dez jogos, 900 minutos.

- Stefan Ristovski, dez jogos, 840 minutos.

- Elif Elmas, dez jogos, 893 minutos.