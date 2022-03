A Coreia do Sul assumiu a liderança do Grupo A asiático de qualificação para o Mundial 2022, ao vencer o Irão por 2-0 num jogo entre as duas seleções já apuradas.

Eu Seul, capital da Coreia do Sul, a seleção de Paulo Bento adiantou-se no marcador em cima do intervalo por intermédio de Heung-Min Son, avanado do Tottenham. Na segunda parte, o defesa Young-Gwon Kim fixou o resultado final em 2-0.

A Coreia do Sul tem agora mais um ponto do que o Irão, que não pôde contar com o portista Taremi, que testou positivo à covid-19 antes do dérbi do FC Porto com o Boavista.

Na 10.ª e última jornada da terceira fase asiática de apuramento, a seleção sul-coreana visita os Emirados Árabes Unidos, terceiro colocado, enquanto o Irão recebe o Líbano.