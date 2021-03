A estreia de Paulo Sousa como selecionador da Polónia teve um herói esperado: Robert Lewandowski.

O avançado do Bayern Munique foi o autor do golo que valeu o empate (3-3) ao treinador português frente à Hungria, em jogo do grupo I da qualificação para o Mundial.

Na Puskas Arena, a equipa da casa colocou-se em vantagem logo aos seis minutos graças a Roland Sallai.

Aos 53m, Szalai aumentou a vantagem magiar e foi preciso Paulo Sousa mexer no jogo para evitar a derrota.

E foi quase como um toque de Midas. Aos 59m, Sousa lançou para jogo Piatek e Jozwiak. Um minuto depois, o primeiro reduziu para 2-1 e dois minutos após entrar, foi Jozwiak a fazer o empate.

Wili Orban ainda voltou a dar vantagem à Hungria, mas Lewandowski surgiria aos 83 a salvar Paulo Sousa de perder na estreia.

Ainda no grupo I, a Inglaterra goleou San Marino por 5-0, com Calver-Lewin a bisar, enquanto Ward-Prouse, Sterling e Ollie Watkins a marcarem os restantes golos.

Já a Albânia foi vencer a Andorra por 1-0, graças ao golo de Lenjani.