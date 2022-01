A Coreia do Sul, orientada pelo português Paulo Bento, bateu o Líbano (1-0) e continua invicta na qualificação para o Mundial 2022.

O único golo do encontro foi apontado pelo avançado Cho Kyu-sung, já em tempo de compensação do primeiro tempo.

O conjunto sul coreano assumiu a liderança do grupo A à condição, com mais um ponto do que o Irão.

Caso os Emirados Árabes Unidos não vençam a Síria esta tarde, a seleção treinada por Paulo Bento garante a presença no Mundial.

Também esta quinta-feira, o Japão venceu a China, por 2-0, com Hidemasa Morita a titular.

O médio do Santa Clara completou os 90 minutos. Yuaya Osako adiantou os nipónicos de grande penalidade, aos 13 minutos e Junya Ito fez o resultado final (61m).

Noutro encontro da zona asiática de qualificação para o Mundial 2022, a Austrália goleou o Vietname, por 4-0.

Jamie MacLaren adiantou os australianos em cima da meia hora, enquanto Tom Rogic (47m), Craig Goodwin (72m) e Riley McGree (76m) apontaram os restantes golos.

A Austrália tem 14 e está no terceiro lugar do grupo B. Um lugar acima, está o Japão, com 15 pontos, atrás da Arábia Saudita, que tem 16 mas ainda um jogo por realizar.