A seleção dos Camarões venceu, esta sexta-feira, o Malawi por 2-0 e isolou-se no comando do grupo D da segunda fase de apuramento africana para o Mundial 2022.



O ex-FC Porto Vicent Aboubakar deu vantagem à equipa de António Conceição logo aos nove minutos. Mais tarde, aos 23, o defesa Michael Ngadeu-Ngadjui aproveitou, de cabeça, uma saída em falso do guarda-redes contrário para fazer o 2-0.



Os Leões Indomáveis geriram posteriormente as energias, mantendo o controlo do encontro e não permitindo qualquer situação de perigo ao Malawi.

Horas antes, Moçambique, treinado pelo também português Horácio Gonçalves, impôs um empate 0-0 à favorita Costa do Marfim.

Na segunda-feira, os Camarões visitam a Costa do Marfim, enquanto o Malawi, no dia seguinte, em desafio que vai decorrer em Joanesburgo, na África do Sul, recebe Moçambique.



Os melhores momentos do jogo entre Camarões e Malawi: