O selecionador da Itália, Roberto Mancini, acredita que nenhuma seleção é favorita a vencer o play-off de qualificação para o Mundial2022.

«Partimos todos em condições iguais, não há equipas favoritas. Tudo pode acontecer nos 90 minutos. Os rapazes conhecem-se bem e sabem o que têm de fazer. Só precisam de se concentrar e jogar um bom futebol» afirmou na conferência de imprensa de lançamento do jogo desta quinta-feira, diante da Macedónia do Norte.

Apesar de não se terem qualificado para o último Mundial, em 2018, os italianos são campeões europeus em título, mas Mancini não considera que isso traga mais pressão.

«É inútil pensar nisso, só temos que estar focados. Sabemos jogar bom futebol, temos a mentalidade certa e só precisamos de estar focados no que temos que fazer em campo», vincou.

O selecionador italiano considerou que a Macedónia do Norte «defende bem e tem qualidades técnicas importantes» e garantiu que a squadra azzurra «está preparada» para a possibilidade das grandes penalidades.

Já o central Giorgio Chiellini confessou que a seleção italiana pensa nesta meia-final desde novembro do ano passado, mas garante que a experiência o leva a encarar a partida «com serenidade».

«Sem excessiva tensão, mas conscientes de que não devemos fazer nada que não saibamos fazer. O facto de não termos conseguido qualificar-nos para o último Mundial não é um peso para nós, pelo contrário, essa experiência pode ajudar-nos agora», afirmou.

Caso a Itália vença a Macedónia do Norte, irá disputar uma vaga no Mundial frente a Portugal ou à Turquia, que se defrontam também esta quinta-feira, no Estádio do Dragão.