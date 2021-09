Manuel Ugarte estreou-se na seleção do Uruguai na vitória frente à Bolívia (4-2) da zona sul-americana da fase de apuramento para o Mundial 2022.

O médio do Sporting entrou aos 70 minutos, para o lugar de Matías Vecino, quando o marcador já apontava 4-1 para o Uruguai.

Os golos do Uruguai foi apontados por De Arrascaeta aos 15 e 67 minutos, tendo o segundo sido de grande penalidade, Fede Valverde (31) e Agustín Álvarez (47). Marcelo Moreno marcou os dois golos da Bolívia, aos 59 e 84 minutos, tendo o segundo sido de penálti.

Com este resultado, o Uruguai ocupa o 4.º lugar com 12 pontos. A Bolívia está no 9.º com seis.