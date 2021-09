O árbitro italiano Marco Guida foi o designado para apitar o Azerbaijão-Portugal de terça-feira, o quinto jogo da equipa lusa na qualificação europeia para o Mundial 2022, segundo informa a UEFA no seu sítio oficial.

Guida, de 40 anos, vai ter os compatriotas Filippo Meli e Alessandro Costanzo como assistentes e Fabio Maresca como quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Marco Di Bello, auxiliado por Ciro Carbone.

O homem do apito em Baku é, de resto, de más memórias para uma equipa portuguesa. Guida esteve no Estádio do Dragão, a 13 de agosto de 2019, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na derrota do FC Porto ante o Krasnodar (2-3), que atirou os azuis e brancos para fora da luta pela fase de grupos da competição.

O Azerbaijão-Portugal joga-se às 17 horas de terça-feira.