O avançado português Gonçalo Ramos completou um 'hat trick' diante da Suíça e igualou os três golos de Marcus Rashford no Mundial 2022. O atacante inglês relativizou a luta pela distinção de melhor marcador da prova e deixou elogios à exibição do jogador do Benfica.

«Acho que ele ainda não fez muitos jogos a titular por Portugal, por isso foi um grande momento para ele. Obviamente, estou muito feliz por ele. Creio que jogou bem nesse jogo, por isso mereceu-o», destacou Rashford na rubrica Lions' Den, um programa da seleção inglesa.

Refira-se que o francês Kylian Mbappé lidera de forma isolada a tabela de artilheiros do Mundial 2022, com cinco golos.