Selecionador de Marrocos, Hoalid Regragui reconheceu esta sexta-feira o poderio na seleção portuguesa na véspera do duelo entre as duas seleções, nos quartos de final do Mundial 2022.

No entanto, o treinador de 47 anos não escondeu que a equipa marroquina parte para este jogo cheia de ambição de «criar o efeito surpresa».

«Estamos nos quartos de final e quanto mais avançamos, mais dificuldades temos. Vamos jogar frente a uma das melhores seleções do mundo, com jogadores que jogam nas melhores equipas do mundo, com um dos melhores jogadores da história. Sabemos que não vai ser fácil, mas também era com a Espanha e a Bélgica, sabemos que são jogos com a mesma dificuldade. Vamos dar o nosso melhor para criar o efeito surpresa», começou por dizer.

«Ninguém esperava que estivéssemos nos oitavos de final e agora nos ‘quartos’ e temos agora um jogo importante para fazermos parte da história. Estamos muito motivados para superar esse desafio. Respeitamos muito a seleção de Portugal, são de alto nível, e eles também consideram que somos uma boa seleção. Será um jogo equilibrado e vai decidir-se nos detalhes», acrescentou.

O técnico reconhece o favoritismo de Portugal, mas lembra: a receita marroquina já teve sucesso frente à Espanha: «Eles podem ganhar o Mundial 2022, mas pode acontecer o mesmo que à Espanha, podemos ser uma pedra no sapato de Portugal.»

«Corremos muito contra a Espanha, vi muitas críticas por isso, mas no jogo com a Espanha nós demos-lhe a bola. Não tínhamos muita escolha quando jogamos contra as melhores equipas do mundo. Ninguém consegue ter a bola contra a Espanha. Muitas pessoas dizem que defendemos muito, mas acontece o mesmo com Portugal, França, Alemanha quando jogam com eles. Amanhã talvez precisemos de dar um passo em frente, talvez seja um erro ter bola contra Portugal. Temos um plano», garantiu.

«Ficaria muito feliz se Cristiano Ronaldo não jogasse»

E Regragui, prefere uma seleção portuguesa com ou sem Ronaldo? «Vamos estar a jogar contra uma das melhores equipas do mundo, vai ser um grande desafio, podem jogar com duas ou três equipas. Espero que o Ronaldo não jogue, para mim é um dos melhores jogadores da história. Ficaria muito feliz se ele não jogasse. Mas o nosso foco não vai ser em Portugal, isso seria um erro. Podemos ganhar, por que não? Temos de ser otimistas, mas também humildes», respondeu.

O Marrocos-Portugal, dos quartos de final do Mundial 2022, joga-se este sábado, a partir das 15h00.