As autoridades da Bélgica e dos Países Baixos procederam na passada terça-feira a dezenas de detenções em cidades dos dois países, no seguimento da qualificação da seleção dos Marrocos para os quartos de final do Campeonato do Mundo.

Os festejos da vitória marroquina sobre a Espanha começaram de maneira festiva em Bruxelas, mas acabaram por terminar em incidentes, com 119 detidos, segundo um porta-voz da polícia.

Nos festejos na Bélgica, onde existe uma grande comunidade marroquina, os adeptos incendiaram caixotes e lançaram objetos contra a polícia, que respondeu com o lançamento de gás lacrimogéneo.

Já nos Países Baixos, a polícia neerlandesa deteve pelo menos 55 pessoas em diferentes cidades, a sua maioria em Roterdão, também por distúrbios, com os adeptos a lançarem objetos, fogos de artifício, bicicletas e a insultarem os agentes da autoridade.

«Depois da vitória de Marrocos, um grande número de adeptos saiu à rua para celebrar e a grande maioria comportou-se corretamente», sublinhou a polícia, apesar dos distúrbios em Roterdão, Amesterdão e em Haia.

Portugal e Marrocos defrontam-se no próximo sábado a partir das 15h00, no Estádio Al Thumama, em Doha.