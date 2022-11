O palco que recebeu o encontro inaugural deste Campeonato do Mundo de 2022 voltou a acolher mais um jogo com pouco para contar, que se traduziu num empate entre a vice-campeã Mundial Croácia e Marrocos (0-0), na primeira de quatro partidas desta quarta-feira. Este não foi um bom digestivo logo pela manhã e, em certos momentos, poderá até ter causado alguma sonolência.

Os croatas, em processo de renovação, sobretudo no setor defensivo, ficaram aquém do esperado, tendo em conta o rendimento em 2018 e, mais recentemente, na Liga das Nações, onde até eliminaram a França. Já Marrocos, com um selecionador com poucos meses de casa, consegue um ponto meritório e que poderá ser determinante nas contas finais do Grupo F.

FILME DO JOGO

As duas seleções apresentaram-se com uns expectáveis 4-3-3 e o plano para o jogo não diferiu do habitual. Os norte-africanos afunilaram o seu processo ofensivo pelo corredor direito, com forte aposta nas potentes arrancadas de Achraf Hakimi e nos passes longos de Hakim Ziyech, enquanto os croatas optaram por um fio de jogo mais pensado e de posse, assente na qualidade técnica do experiente trio de meio-campo, composto por Brozovic, Kovacic e Modric.

Apesar de ter sido disputado com níveis de intensidade mais elevados do que, por exemplo, o enfadonho México-Polónia, os 90 minutos deixaram a desejar. De resto, os marroquinos, estiveram muito pressionantes na fase inicial, mas de forma algo desorganizada, e até perderam algumas bolas comprometedoras em zona perigosa, que só não resultaram em golo porque a vice-campeã do mundo esteve francamente mal no último terço. A Croácia, diga-se, usufruiu muito da posse da bola, mas sem objetividade.

A primeira real ocasião de golo surgiu já nos descontos do primeiro tempo, quando Bounou fechou o caminho para a baliza a Vlasic. O atacante do Torino já nem viria para a segunda parte, devido a lesão.

O segundo tempo até começou a bom ritmo, com o guardião do Sevilha a somar mais uma boa intervenção, mas voltou a entrar num rumo sem grande história, muito por culpa da paragem prolongada para a saída forçada de Mazraoui, também lesionado.

Suportado por uma imensa multidão no Qatar, Marrocos controlou firmemente a gestão da posse completamente inócua da Croácia, que também não forçou um pressing final, de forma a não correr riscos e entrar com o pé esquerdo na prova.

Nem sempre tal acontece, mas o resultado espelha bem aquilo que se passou dentro das quatro linhas. Este foi o terceiro empate sem golos do Mundial do Qatar em nove jogos, ou seja, um terço do total. Não se pode ter Argentina-Arábia Saudita todos os dias!