O segredo do futuro campeão do Mundo pode estar nas camisolas do Chelsea, pelo menos é nisso que os adeptos marroquinos querem acreditar, segundo um meme que anda a circular nas redes sociais.

O referido meme explica que o campeão do Mundo corresponde à nacionalidade do jogador que, no ano do Mundial, veste a camisola com os dois últimos dígitos do ano do torneio e, nas últimas edições bateu certo.

No Mundial de 2014 o número 14 do Chelsea era o alemão André Schürrle e a Alemanha foi campeão no Brasil. Já em 2018, o número 18 dos Blues era Olivier Giroud e a França foi campeã na Rússia. Agora, em 2022, o número 22 da equipa de Stamford Bridge é o marroquino Hakim Ziyech e, pela lógica, Marrocos será campeão no Qatar.

A verdade é que Marrocos ainda está na luta pelo título e já fez história em 2022. Com a vitória sobre Portugal (1-0), o Leão do Atlas passou a ser a primeira seleção africana a chegar às meias-finais e, esta quarta-feira, vai lutar com a França, atual detentor do título, por um lugar no jogo que vai decidir o título mundial.