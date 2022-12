«Nem sabia como festejar, mas assim que os meus colegas chegaram perto de mim, acho que levei 100 chapadas na cabeça.»

Pancadas de amor e de contentamento.

Foi isso que Mat Leckie recebeu junto à linha de fundo, depois de marcar o golo que garantiu à Austrália o apuramento para os oitavos de final do Mundial 2022.

E desta vez, ele pode se mesmo considerado um herói do país que acordou para celebrar com ele o surpreendente feito dos Socceroos.

Sim, desta vez foi ele marcou mesmo o golo que deixou todos em festa.

Não foi como em 2014, quando os adeptos australianos o elevaram a lenda por ter desafiado o durão Ron Vlaar, durante o jogo frente aos Países Baixos.

A desilusão surgiu numa entrevista dada pelo agora jogador do Melbourne em 2020, quando revelou que não estava a convidar Vlaar para uma luta, mas sim a dizer que ele lhe tinha feito uma falta.

A revelação provocou um choque tão grande como quando uma criança descobre que o Pai Natal não existe.

Mas Leckie tinha um belo presente guardado para este dezembro: um jogo dos oitavos de final e um Mundial. Que ainda por cima traz Messi e companhia embrulhados num laço para os australianos se deliciarem.

Talvez as 100 chapadas na cabeça tenham valido a pena.

Este texto foi baseado no perfil de Mat Leckie que pode ler no dossiê dedicado à seleção da Austália, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.