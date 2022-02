A Colômbia, com o futebolista do FC Porto, Matheus Uribe, a titular, perdeu na noite de terça-feira (madrugada desta quarta-feira em Portugal) na deslocação à Argentina, por 1-0, complicando as contas do apuramento para o Mundial 2022.

O único golo do encontro da 16.ª jornada da fase de qualificação sul-americana, disputado em Buenos Aires, aconteceu aos 29 minutos, por Lautaro Martínez, que fez a diferença a favor dos comandados de Lionel Scaloni, já previamente apurados para a competição que decorre no Qatar. A assistência foi do ex-Sporting Marcos Acuña.

Uribe foi substituído já na segunda parte, aos 57 minutos, num jogo em que o agora ex-FC Porto Luis Díaz foi titular e fez os 90 minutos, embora não tenha assinado uma exibição vistosa, num resultado que complica – e de que maneira – as contas da qualificação para a seleção orientada por Reinaldo Rueda.

O resumo do Argentina-Colômbia:

A Colômbia caiu para o sétimo lugar dada a vitória do Chile na Bolívia e ficou ainda mais longe dos lugares de apuramento direto e do quinto lugar de play-off fruto do triunfo do Uruguai e do empate no Peru-Equador, numa noite que teve ainda goleada do Brasil. Faltam disputar duas jornadas e os colombianos não só estão obrigados a vencer Bolívia (em casa, 24 de março) e Venezuela (fora, 29 de março), como dependem ainda de outros desfechos.

RESULTADOS - 16.ª JORNADA:

Bolívia-Chile, 2-3

Uruguai-Venezuela, 4-1

Argentina-Colômbia, 1-0

Brasil-Paraguai, 4-0

Peru-Equador, 1-1