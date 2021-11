A República Democrática do Congo, com Chancel Mbemba no onze, venceu este domingo o Benim (2-0) e assegurou a presença na terceira fase da qualificação africana para o Mundial de 2022.



A seleção treinada pelo argentino Hector Cúper, venceu o Grupo J, com 11 pontos, mais um do que o Benim. Tanzânia e Madagáscar, que empataram 1-1, terminaram nos terceiro e quarto lugares, respetivamente.

Mbokani deu vantagem à RD Congo (10m), na conversão de uma grande penalidade, enquanto Malango, ao minuto 75, fixou o resultado final.

Os 10 vencedores dos grupos vão disputar as cinco vagas africanas para o Mundial2022, em ‘play-offs’, a duas mãos, em março de 2022.