O equatoriano Enner Valencia tem dois novos «companheiros» no topo da lista de melhores marcadores do Mundial 2022.

Na partida entre Inglaterra e o Irão, o inglês Bukayo Saka e iraniano Mehdi Taremi bisaram e igualaram o jogador de 33 anos, que é orientado por Jorge Jesus no Fenerbahçe, que no domingo também apontou dois golos frente ao Qatar, no encontro de abertura do torneio.

Taremi, avançado do FC Porto, é o primeiro iraniano a bisar num Campeonato do Mundo.

Lista de melhores marcadores do Mundial 2022:

2 golos: Bukayo Saka, Enner Valencia e Mehdi Taremi

1 golo: Jack Grealish, Marcus Rashford, Raheem Sterling e Jude Bellingham