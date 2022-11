Em entrevista à FIFA, Mehdi Taremi confessou-se orgulhoso por poder representar o Irão no Mundial 2022.

«É muito especial quando o teu país se qualifica e podes empunhar a bandeira nacional. Enche-nos de orgulho saber que somos uma de apenas 32 seleções», disse o avançado de 30 anos.

O Irão está no Grupo B, juntamente com a Inglaterra, os Estados Unidos e o País de Gales. Para o avançado do FC Porto, o objetivo é passar a fase de grupos e existe um «bom pressentimento» acerca da campanha iraniana no Qatar.

«Para nós, passar à fase seguinte seria algo enorme. Daremos tudo o que temos para conseguir isso. É claro que teremos alguns problemas pela frente, mas há sempre aspetos positivos e negativos. No fim das contas, todos os jogadores, os treinadores e a federação estão a fazer o máximo para nos preparar para o Mundial da melhor maneira possível e garantir uma campanha de sucesso», vincou.

«Eu tenho um bom pressentimento sobre o torneio porque testemunhei o esforço da equipa. Avançar para o 'mata-mata' pela primeira vez significaria muito para os nossos adeptos e deixar-nos-ia muito orgulhosos», acrescentou.

Taremi é uma das principais figuras do Irão e chega ao Mundial com 13 golos já apontados pelo FC Porto, pelo que existe a expectativa de que seja um dos goleadores da seleção.

«Está tudo bem colocar as expectativas num jogador, mas o futebol é um desporto coletivo. Sim, um jogador pode fazer a diferença para a equipa, mas isso não é tudo. Não é realista dizer que um jogador pode fazer tudo sozinho. Dito isso, é claro que vou dar o máximo de mim pela seleção. Até aqui fiz tudo que era possível», sublinhou.

«Farei de tudo para deixar o nosso querido adepto feliz. Participar num Mundial é uma honra para mim e para o país como um todo. Se pudermos erguer a nossa bandeira um pouco mais alto a cada dia, enquanto equipa, teremos feito o nosso trabalho. Prometo tentar jogar o meu melhor futebol no Mundial», rematou.

Taremi já vestiu as cores da seleção do Irão em 60 jogos, tendo apontado 29 golos.