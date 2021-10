No jogo grande da quarta jornada do grupo A da qualificação asiática para o Mundial 2022, a Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, empatou na deslocação ao líder Irão, a uma bola, esta terça-feira.

Após o nulo ao intervalo, Heung-min Son adiantou os sul-coreanos no marcador, com o 0-1 aos 48 minutos.

Aos 76 minutos, Jahanbakhsh fez o 1-1 final, evitando a derrota do Irão e que a equipa de Paulo Bento passasse para a liderança do grupo A, no qual as duas equipas estão em posição de apuramento e assim ficarão ao final da jornada, independentemente dos resultados do Emirados Árabes Unidos-Iraque e do Síria-Líbano, que ainda se jogam esta terça-feira.

O avançado do FC Porto, Mehdi Taremi, jogou os 90 minutos na equipa iraniana, assim como o guarda-redes do Boavista, Alireza Beiranvand.