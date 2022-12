A Conmebol publicou um vídeo de homenagem a Lionel Messi depois da consagração do número 10 no Qatar, com a conquista do Mundial 2022.

Um vídeo em que a confederação sul-americana procura mostrar que Messi não é apenas dos argentinos, é um jogador global, que extravasa do relvado para as bancadas, que não tem fronteiras, que, no fundo, é de todos, de todos os que gostam de futebol.

O vídeo começa por perguntar «onde está Messi?» e acaba por chegar à conclusão que Messi está «em todos nós».

Ora veja: