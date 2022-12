Leo Messi marcou esta sexta-feira o quarto golo no Mundial 2022, o décimo em Campeonatos do Mundo, durante o embate entre a Argentina e os Países Baixos, decidido apenas no desempate por grandes penalidades.

Depois de bater o guarda-redes neerlandês, o capitão argentino decidiu fazer de Topo Gigio, repetindo um festejo popularizado por Juan Roman Riquelme, antigo jogador e atual vice-presidente do Boca Juniors.

A imprensa da Argentina adianta que o gesto de Messi poderá ter como destinatário o selecionador dos Países Baixos, Louis Van Gaal.

Van Gaal teve problemas com jogadores do país das Pampas no passado, começando precisamente em Riquelme, que teve uma passagem curta pelo Barcelona, sob o comando téncico do neerlandês.

Angel Di María, por seu turno, diz que Louis Van Gaal foi o pior treinador com quem já trabalhou, quando se cruzaram no Manchester United. Por fim, no lançamento deste encontro, o técnico conseguiu ainda criticar o próprio Lionel Messi.

«O Messi é o jogador mais perigoso e criativo da Argentina. Por outro lado, quase não intervém quando o adversário tem a bola», atirou o selecionador dos Países Baixos.

Ora, esta sexta-feira, recebeu o troco. «Sofremos demais injustamente. O Van Gaal vende a ideia de que joga bom futebol, mas meteu gente alta e começou a bater bolas», criticou Messi.

