A Argentina empatou esta quinta-feira com o Paraguai, 0-0, em jogo da zona sul-americana de apuramento para o Mundial de 2022.

No Paraguai, a formação albi-celeste, liderada por Lionel Messi e com o benfiquista Otamendi no centro da defesa, entrou muito bem nas duas partes, mas teve eficácia zero, nomeadamente Joaquín Correa, que perdeu três claras ocasiões.

Os anfitriões, que dominaram menos tempo, também tiveram boas oportunidades para marcar, nomeadamente na segunda parte, mas não foram eficazes, permanecendo no sexto lugar, com 12 pontos.

Os argentinos, que seguem com menos um jogo – tal como os brasileiros -, estão na segunda posição do grupo, com menos oito pontos do que o Brasil, 100% vitorioso, e mais três do que o terceiro colocado, agora o Equador, que trepou um lugar, para terceiro, ao vencer por 3-0 na receção à Bolívia.

Os equatorianos decidiram o encontro muito cedo, com três golos de rajada, em cinco minutos, um de Michael Estrada, aos 14, e dois do capitão Enner Valencia, aos 17 e 19.