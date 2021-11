Aleksandar Mitrović tornou-se um herói nas últimas horas em terras sérvias. O avançado do Fulham, de Marco Silva, apontou o golo que carimbou o apuramento da Sérvia para o Mundial do Qatar e encaminhou Portugal para o 'play off'.

Ora, há um ano, as coisas tinham corrido de forma bem distinta para Mitrović, que envergou a capa de vilão. Diante da Escócia, a 12 de novembro, falhou a quinta e decisiva grande penalidade que deixou os sérvios fora do Euro2020. Este domingo, 'vingou-se', para prejuízo da seleção portuguesa.

«Hora de pagar a vingança à Escócia, com juros!», referiu o avançado sérvio à televisão Nova daquele país.

«Quando trabalhas duro, é só uma questão de tempo até receberes a tua recompensa. Temos um ótimo ambiente [na seleção], o melhor de que me lembro e estou aqui há muito tempo. Não tenho palavras para descrever como me sinto», acrescentou.

Mitrović é o melhor marcador da história da seleção dos eu país, com 44 golos em 69 jogos. O mais saboroso talvez tenha sido apontado no Estádio da Luz.