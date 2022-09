O Japão derrotou, esta sexta-feira, os Estados Unidos por 2-0, em jogo de preparação para o Mundial 2022.



Em Dusseldorf, os nipónicos contaram com Hidemasa Morita na equipa inicial. Foi, precisamente o jogador do Sporting, quem assistiu Kamada para o primeiro golo do encontro, à passagem do minuto 24. Na segunda metade, Mitoma fez o 2-0 final a dois minutos dos noventa.



Refira-se que Reggie Cannon, lateral do Boavista, entrou ao intervalo na seleção norte-americana.



O Japão está inserido no grupo E do Campeonato do Mundo do Qatar, juntamente com Espanha, Alemanha e Costa Rica enquanto os Estados Unidos vão competir no grupo B com Inglaterra, Irão e País de Gales.



Veja a assistência de Morita: