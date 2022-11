O embaixador do Mundial 2022 que proferiu declarações homofóbicas sobre a homossexualidade disse que a afirmação foi tirada do contexto, na sequência de protestos em prol da comunidade LGBTQI+.

«Lamento que o que disse tenha sido tirado do contexto, porque a nossa religião e a nossa natureza é não ofender ou insultar», escreveu Khalid Salman na rede social Twitter.

«Toda a gente é bem-vinda no Qatar», vincou agora Salman, que referiu no entanto que a religião e a cultura do país não muda apesar da realização do Mundial neste país.

«No Mundial, muitas coisas se passarão neste país. Falando de gays, [...] o mais importante é que todos aceitem que eles vêm cá, mas eles têm de aceitar as nossas regras», referiu o ex-internacional qatari numa entrevista à emissora pública alemã ZDF divulgada na terça-feira.

A homossexualidade é considerada crime no Qatar.