Zaidu foi convocado pela Nigéria para o play-off de apuramento para o Mundial de 2022 no Qatar.

O lateral do FC Porto integra a convocatória de 25 futebolistas para o duplo confronto com o Gana, a 25 e 29 de março.

Zaidu estreou-se em outubro de 2020 pela seleção nigeriana. Desde então, soma já nove internacionalizações, tendo cumprido os 90 minutos em sete dessas partidas.

List of invited players for WCQ vs Ghana#soarsupereagles #ghanga#ngagha pic.twitter.com/gCossUquTx