Cinco dias depois de ter divulgado uma lista com 25 convocados para o Mundial 2022, a seleção francesa anunciou o nome que faltava para completar o número permitido pela FIFA.

Marcus Thuram, avançado do Borussia Monchengladbach, foi chamado por Didier Deschamps e junta-se ao estágio da seleção campeã do Mundo nesta segunda-feira.

Marcus Thuram tem 25 anos, leva 13 golos marcados em 17 jogos nesta temporada e é filho de Lilian Thuram, campeão do Mundo por França em 1998 e ainda hoje o futebolista com mais internacionalizações da história dos Bleus, com 142.

As seleções nacionais têm até esta segunda-feira (14 de novembro) para enviar à FIFA a lista final dos jogadores convocados para o Mundial do Qatar, que arranca no próximo domingo.

A lista de convocados de França (atualizada):

Guarda-redes: Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham) e Steve Mandanda (Rennes). Defesas: Lucas Hernandez (Bayern), Théo Hernandez (Milan), Presnel Kimpembe (PSG), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern), e Raphaël Varane (Manchester United). Médios: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Mónaco), Mattéo Guendouzi (Marselha), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) e Jordan Veretout (Marselha).