O Brasil cedeu os primeiros pontos na fase de qualificação para o Mundial de 2022, ao empatar a zero bolas na Colômbia.



Num jogo lento, fechado e jogado essencialmente pelo lado tático, teve de ser Raphinha - ex-Vitória de Guimarães e Sporting - a dar alguma emoção, depois de ser lançado por Tite no segundo tempo. Em 30 minutos, o esquerdino fez muito mais do que Neymar e Gabigol, por exemplo. Na sua segunda internacionalização.



Do lado colombiano, os portistas Luis Díaz fez os 90 minutos e Matheus Uribe entrou aos 53 minutos. Juan Quintero e Radamel Falcao, pela Colômbia, e Éder Militão, Alex Sandro e Danilo, no Brasil, também foram titulares. Todos ex-FC Porto.



Apesar do empate, o Brasil comanda tranquilamente a qualificação na CONMEBOL. A Colômbia continua num lugar de risco.



RESULTADOS:



Colômbia-Brasil, 0-0

Venezuela-Equador, 2-1

Bolívia-Peru, 1-0



CLASSIFICAÇÃO:



1. Brasil, 28 pontos - 10 jogos

2. Argentina, 19 pontos - 9 jogos

3. Equador, 16 pontos - 11 jogos

4. Uruguai, 16 pontos - 10 jogos

5. Colômbia, 15 pontos - 11 jogos

6. Paraguai, 12 pontos - 10 jogos

7. Peru, 11 pontos - 11 jogos

8. Bolívia, 9 pontos - 11 jogos

9. Chile, 7 pontos - 10 jogos

10. Venezuela, 7 pontos - 11 jogos