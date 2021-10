A República da Irlanda somou a primeira vitória no Grupo A da zona europeia de apuramento para o Mundial 2022, do qual faz parte Portugal. A seleção orientada por Stephen Kelly venceu o Azerbaijão, em Baku, por 3-0.

Callum Robinson foi a figura do encontro, ao marcar dois golos (7 e 39m), o primeiro dos quais com um fantástico pontapé do limite da área.

Chiedozie Ogbene fechou as contas do jogo, ao minuto 90.

A República da Irlanda soma agora cinco pontos, enquanto que o Azerbaijão continua com um ponto.