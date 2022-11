O selecionador da Coreia do Sul, Paulo Bento, divulgou esta madrugada os 26 convocados da equipa sul-coreana para o Mundial 2022.

Na lista do técnico português, destaque para Heung-Min Son, a grande estrela desta seleção e que esteve em dúvida para o Qatar: o avançado do Tottenham já tinha anunciado recuperação plena e agora vê o seu nome confirmado para o Campeonato do Mundo.

O Jeonbuk, vice-campeão sul-coreano, é o clube mais representado, com seis futebolistas na convocatória.

A Coreia do Sul, refira-se, integra o grupo H do Mundial, do qual faz parte também Portugal. O jogo entre as duas equipas joga-se no dia 2 de dezembro, às 15h00. Gana e Uruguai são as restantes seleções do grupo.

OS CONVOCADOS DE PAULO BENTO:

Guarda-redes: Kim Seung-gyu (Al-Shabab), Jo Hyeon-woo (Ulsan), Song Bum-keun (Jeonbuk);

Defesas: Kim Jin-su (Jeonbuk), Hong Chul (Daegu), Kim Min-jae (Nápoles), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka), Kim Moon-hwan (Jeonbuk), Kim Tae-hwan (Ulsan), Cho Yu-min (Daejeon) e Yoon Jong-gyu (Seul);

Médios: Son Heung-min (Tottenham), Jung Woo-young (Al Sadd), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Hwang In-beom (Olympiakos), Na Sang-ho (Seul), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Paik Seung-ho (Jeonbuk), Song Min-kyu (Jeonbuk), Jeong Woo-yeong (Friburgo) e Lee Kang-in (Maiorca).

Avançados: Hwang Ui-jo (Olympiakos) e Cho Gue-sung (Jeonbuk).