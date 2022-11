Comentador do Mundial 2022 para uma televisão indiana, Wayne Rooney enfrentou um desafio neste domingo, dia de arranque do torneio.

O antigo internacional inglês teve de gerir três jogadores: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Harry Kane. O desafio era escolher um para ser titular, um para ficar no banco e um para ficar de fora.

Depois de esclarecer, com a apresentadora, que a escolha deveria ser baseada no momento atual, e não no trajeto de carreira, Rooney deu a titularidade ao argentino, relegou o compatriota para o banco e deixou o português de fora. «Ele não está a jogar no clube», justificou.

De recordar que, na polémica entrevista a Piers Morgan, Ronaldo foi confrontado com as críticas que lhe têm sido dirigidas por Rooney. «Não percebo. Não sei, não sei porque é que ele me critica. Ciúmes? Provavelmente, porque ele acabou a carreira aos 30 e eu ainda estou a jogar a um nível alto. Não vou dizer que estou com melhor aspecto que ele, o que até é verdade. É difícil ouvir essas críticas de pessoas que jogaram contigo. O Gary Neville também», respondeu o português.