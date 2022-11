Cidade: Lusail

Capacidade: 86 mil lugares

Jogos: 6 da fase de grupos, 1 dos oitavos, 1 dos quartos, 1 das meias-finais e 1 da final

Grupo C (1.ª Jornada): Argentina-Arábia Saudita (10h00, Estádio Nacional Lusail, Lusail), Sport TV

Grupo G (1.ª Jornada): Brasil-Sérvia (19h00, Estádio Nacional Lusail, Lusail), RTP 1

Grupo C (2.ª Jornada): Argentina-México (19h00, Estádio Nacional Lusail, Lusail), TVI

Grupo G (2.ª Jornada): Brasil-Suíça (16h00, Estádio Nacional Lusail, Lusail), TVI

Grupo H (2.ª Jornada): PORTUGAL-Uruguai (19h00, Estádio Nacional Lusail, Lusail), RTP 1

Grupo C (3.ª Jornada): Arábia Saudita-México (19h00, Estádio Nacional Lusail, Lusail), Sport TV

Grupo G (3.ª Jornada): Camarões-Brasil (19h00, Estádio Nacional Lusail, Lusail), RTP 1

Jogo 56: 1.º Grupo H – 2.º Grupo G, 19h00 (Estádio Nacional Lusail, Lusail), RTP 1

Jogo 57: Vencedor Jogo 49 – Vencedor Jogo 50, 19h00 (Estádio Nacional Lusail, Lusail), RTP 1

Jogo 61: Vencedor Jogo 57 – Vencedor Jogo 58, 19h00 (Estádio Nacional Lusail, Lusail), RTP 1

Final: Vencedor Jogo 61 – Vencedor Jogo 62, 15h00 (Estádio Nacional Lusail, Lusail), RTP 1