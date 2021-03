Fernando Santos, selecionador nacional, em declarações à RTP, analisa a vitória sobre o Azerbaijão, no arranque da fase de apuramento para o Mundial2022:

«Na primeira parte controlámos sempre o jogo. Podíamos ter construído um pouco melhor, mas criámos situações para marcar. Não sei se o Azerbaijão passou o meio-campo. Reagimos bem à perda da bola, estivemos compactos, recuperámos a bola com facilidade. O jogo estava controlado. Faltou melhorar as zonas de finalização, mas acabámos a ganhar. Com um autogolo, mas se calhar merecíamos ter marcado mais.»

«Na segunda parte a equipa não teve a inspiração normal, errou muitos passes, jogou sempre curto, com pouca variação. O Azerbaijão começou a acreditar, arranjou espaço para sair a jogar, permitimos três ou quatro aproximações à nossa baliza. A equipa melhorou com a entrada do João Félix. Houve melhor circulação, e uma das melhores jogadas foi esta oportunidade final do João. Era muito importante ganhar, sabíamos que estes jogos são sempre difíceis, ao fim de muito tempo. Claro que esperava ganhar com outra naturalidade. Agora vamos analisar o que fizemos e pensar na Sérvia.»

«Era importante entrar com os dois pés. Só com um pé podemos cair. Agora, com calma, vamos conversar, analisar aquilo que temos de analisar. A sérvia será um jogo diferente, naturalmente, mas com confiança máxima nos jogadores.»

[sobre a estreia de Nuno Mendes] «Esteve tranquilo. Esteve bem, dentro do padrão normal. No primeiro jogo não se pode esperar a fluidez normal, sobretudo em termos ofensivos. Mas acho que esteve muito equilibrado no jogo.»