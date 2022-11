Tem apenas 23 anos e já o peso de uma nação aos ombros. Depois de um Campeonato da Europa de 2020 desinspirado - quatro jogos, zero golos e adeus da França nos oitavos de final -, Kylian Mbappé parece disposto a quebrar o seu registo em Campeonatos do Mundo.

O avançado do Paris Saint-Germain marcou quatro golos em sete jogos no Mundial de 2018 conquistado pela seleção gaulesa, um deles na final frente à Croácia (4-2).

No Qatar, Mbappé já chegou aos três golos - e uma assistência - em duas jornadas da fase de grupos, anulando a resposta da Dinamarca (2-1) e colocando a França como primeira apurada para os oitavos de final do Mundial de 2022.

A imprensa francesa fala de um período de menos fulgor de Kylian Mbappé no PSG, sobretudo após os dois empates da equipa com o Benfica na Liga dos Campeões.

Porém, os números continuam a ser dignos de um Príncipe (19 golos e cinco assistências em 20 jogos pelo clube) e os relvados do Campeonato do Mundo têm permitido ao 7 gaulês explanar todo o seu futebol, um cocktail explosivo que já provocou dissabores a Austrália e Dinamarca.

Mbappé divide a liderança da lista de melhores marcadores do Mundial com o equatoriano Enner Valencia e promete não ficar por aqui.

Este texto foi baseado no perfil de Mbappé que pode ler no dossiê dedicado à seleção de França, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.